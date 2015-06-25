Продажа сельхозтехники
Производство, разработка и продажа высококачественной сельхозтехники
С момента создания нашей производственной компании «ДИАС» прошло 10 лет. За этот небольшой промежуток времени, практически с нуля, мы сделали ощутимый шаг в становлении нашего предприятия. Наша продукция оказалась востребована и получила высокую оценку тружеников села.
Сегодня почвообрабатывающую технику с торговой маркой «ДИАС» знают и ценят во всех уголках нашей необъятной страны: от Белгородской и Ленинградской областей, на Западе, до Амурской области, на Востоке, от Республики Саха-Якутия, на Севере, до Республик Северного Кавказа, на Юге.
Продажа сельхозтехники в Краснодаре от завода изготовителя
Высокая производительность, длительный срок эксплуатации, комфортное обслуживание – важнейшие критерии при покупке сельхозтехники. Правильный выбор определяет успех!
ООО «ДИАС» – действительный член ассоциации «Росспецмаш. Участник правительственной Программы №1432 по поставкам сельскохозяйственной техники сельхотоваропроизводителям Российской Федерации. ООО «ДИАС» тесно сотрудничает с АО «Росагролизинг» (Договор №54200 73 от 18.05.2012 г.). Участник программ «Россельхозбанка» и
«Сбербанка» по льготному кредитованию.
Помимо регулярных демонстраций нашей техники на крупнейших международных выставках в России, где наша техника неоднократно завоевывала Призы и Дипломы («Золотая Осень», «Золотая Нива», «Агросалон», «Юг-Агро», всевозможные региональные выставки под патронажем Минсельхоза РФ), наша компания, все чаще, выходит на Международную арену, демонстрируя свою продукцию как в Ближнем, так и Дальнем зарубежье. Это дало свои плоды – сегодня нашу технику можно встретить на полях Казахстана, Молдовы, Турции и Сербии.
Желаю всем партнерам и коллегам успехов в труде, в своем инновационном развитии для решения главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности нашей Родины.
О событии Место проведения: Волгоградская область, Новоаннинский район, ООО «Гришиных», демоплощадка Встреча на Дне поля «ВолгоградАГРО» давно уже стала традиционной и обязательной для аграриев Волгоградской области. […]
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В нашем хозяйстве на испытании находилась тяжелая дисковая борона БДМ. Работали несколько дней. Обработали все заросшие поля, которые у нас были. Поля не обрабатывались по 8 – 10 лет. Заросли бурьяном, борщевиком. Борона отработала хорошо. Ни одной поломки. Со своей задачей борона БДМ-6х3 Б справляется полностью.
Чизельные плуги, имеют очень хорошие эксплуатационные характеристики, это надежное орудие. Я бы даже сказал, что выполнено оно по европейскому направлению, то есть именно на таком высоком уровне. Мы давно искали подобное орудие и вот с июня прошлого года работаем им на своих полях, а в текущем году увеличили количество. Рекомендую аграриям перед покупкой внимательно посмотреть чизельные плуги, увидеть их в работе, рассчитать силы своих тракторов, чтобы из представленной линейки выбрать наиболее подходящий плуг для своей земли.
Компания осуществляет продажу сельхозтехники широкого спектра применения. В каталоге представлены различное оборудование и технические средства, которые предназначены для увеличения производительности труда аграрного хозяйства посредством механизации и автоматизации определенных технологических процессов.
Завод сельхозтехники изготавливает современные машинно-тракторные агрегаты, которые способствуют выполнению работ в сфере земледелия и животноводства.
Урожайность почвы определяется не только качеством семян, а еще и производительностью и надежностью сельскохозяйственной техники. Широкий ассортимент компании содержит большой выбор навесных и прицепных устройств для тракторов. Они обеспечивают проведение работ по вспахиванию, обработке почвы, внесению удобрений и уборке урожая в хозяйстве малых и крупных предприятий.
Техника для земледелия представлена следующими категориями:
- для предпосевной обработки почвы;
- посевная и посадочная;
- для ухода за посевами;
- для полива и орошения;
- для внесения удобрений;
- уборочная для сбора урожая;
- для послеуборочной обработки;
- для возделывания определенных культур.
Универсальные и специализированные сеялки обеспечивают равномерное распределение семян по всей площади поля. Машины для внесения удобрений способствуют повышению урожайности различных сельскохозяйственных культур. Производительные комбайны позволяют оперативно собирать корнеплоды, зерно, корма и т.д.
Сельхозтехника для животноводства предоставляет возможность автоматизировать заготовку и переработку кормов. Также спецтехника облегчает труд для ухода за животными. Измельчители фруктов, овощей и корнеплодов способствуют лучшей усвояемости кормов, что гарантирует оптимальные показатели набирания веса, и обеспечивает получение необходимых витаминов. Подвижное и стационарное оборудование представлены в виде кормораздатчиков и доильных установок. Кормораздатчики существенно упрощают соблюдение технологии питания животных. Современные доильные аппараты гарантируют оперативное получение молочного сырья высокого качества.
Позвоните специалистам компании, чтобы купить сельхозтехнику с необходимыми функциями и производительностью. Сотрудники помогут выбрать нужную модуль земледельческой или животноводческой техники. Компания выполняет производство сельхозтехники прицепного и полуприцепного типа, что гарантирует возможность подобрать агрегат, совместимый с тракторами зарубежных и отечественных заводов.