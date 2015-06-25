Продажа сельхозтехники

Производство, разработка и продажа высококачественной сельхозтехники

С момента создания нашей производственной компании «ДИАС» прошло 10 лет. За этот небольшой промежуток времени, практически с нуля, мы сделали ощутимый шаг в становлении нашего предприятия. Наша продукция оказалась востребована и получила высокую оценку тружеников села.

Сегодня почвообрабатывающую технику с торговой маркой «ДИАС» знают и ценят во всех уголках нашей необъятной страны: от Белгородской и Ленинградской областей, на Западе, до Амурской области, на Востоке, от Республики Саха-Якутия, на Севере, до Республик Северного Кавказа, на Юге.

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Почему стоит работать с Диас ?
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Дилерские центры

ООО «ДИАС» создано более 60 дилерских-сервисных центров по всей стране.
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Субсидии и лизинг

Участник программ «Россельхозбанка» и «Сбербанка» по льготному кредитованию.
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Демонстрация техники

Активный участник на крупнейших международных выставках в России и за рубежом.
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Технологии

Компания имеет собственные оригинальные конструкторские разработки, активно сотрудничает с КубГАУ.
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Сервис и запчасти

Регулярное пополнение складских запасов запчастей. Наличие продукции на складе. Сервисная консультация.
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Гарантия

Компания Диас Агро предоставляет всем своим клиентам гарантию 12 месяцев на все свои орудия.
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10 лет

С момента создания компании «ДИАС» прошло 10 лет. За этот небольшой промежуток времени, практически с нуля, мы сделали ощутимый шаг в становлении нашего предприятия.
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Профессиональный коллектив

Уже более 25 лет с момента основания производства сельхозтехники, сформировался наш дружный коллектив.
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Продажа сельхозтехники в Краснодаре от завода изготовителя

Высокая производительность, длительный срок эксплуатации, комфортное обслуживание – важнейшие критерии при покупке сельхозтехники. Правильный выбор определяет успех!

ООО «ДИАС» – действительный член ассоциации «Росспецмаш. Участник правительственной Программы №1432 по поставкам сельскохозяйственной техники сельхотоваропроизводителям Российской Федерации. ООО «ДИАС» тесно сотрудничает с АО «Росагролизинг» (Договор №54200 73 от 18.05.2012 г.). Участник программ «Россельхозбанка» и «Сбербанка» по льготному кредитованию.

Помимо регулярных демонстраций нашей техники на крупнейших международных выставках в России, где наша техника неоднократно завоевывала Призы и Дипломы («Золотая Осень», «Золотая Нива», «Агросалон», «Юг-Агро», всевозможные региональные выставки под патронажем Минсельхоза РФ), наша компания, все чаще, выходит на Международную арену, демонстрируя свою продукцию как в Ближнем, так и Дальнем зарубежье. Это дало свои плоды – сегодня нашу технику можно встретить на полях Казахстана, Молдовы, Турции и Сербии.

Желаю всем партнерам и коллегам успехов в труде, в своем инновационном развитии для решения главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности нашей Родины.

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Отзывы
  • Алексей Романович
    В нашем хозяйстве на испытании находилась тяжелая дисковая борона БДМ. Работали несколько дней. Обработали все заросшие поля, которые у нас были. Поля не обрабатывались по 8 – 10 лет. Заросли бурьяном, борщевиком. Борона отработала хорошо. Ни одной поломки. Со своей задачей борона БДМ-6х3 Б справляется полностью.
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    Алексей Романович
    ООО "ТЕХНОАГРО"
  • Владимир Соболев
    Чизельные плуги, имеют очень хорошие эксплуатационные характеристики, это надежное орудие. Я бы даже сказал, что выполнено оно по европейскому направлению, то есть именно на таком высоком уровне. Мы давно искали подобное орудие и вот с июня прошлого года работаем им на своих полях, а в текущем году увеличили количество. Рекомендую аграриям перед покупкой внимательно посмотреть чизельные плуги, увидеть их в работе, рассчитать силы своих тракторов, чтобы из представленной линейки выбрать наиболее подходящий плуг для своей земли. Отправить отзыв
    Владимир Соболев
    ООО "СЕЛЬСТРОЙМАШ"
Новости компании
25.11.2019
Выставка в Румынии
Выставка в Румынии
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11.11.2019
Международная выставка «ЮГАГРО»
Международная выставка «ЮГАГРО»
Компания «ДИАС» примет участие в 26-й Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО», которая пройдет с 19 ноября по […]
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14.08.2019
Осенние акции Компании "Диас"
Осенние акции Компании «Диас»
Уважаемые Друзья и Коллеги! С радостью сообщаем Вам приятные новости! Завод «Диас» запускает ряд до этого беспрецедентных акций. Сразу же хотим предупредить, что акции имеют ограниченный […]
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Компания осуществляет продажу сельхозтехники широкого спектра применения. В каталоге представлены различное оборудование и технические средства, которые предназначены для увеличения производительности труда аграрного хозяйства посредством механизации и автоматизации определенных технологических процессов.

Завод сельхозтехники изготавливает современные машинно-тракторные агрегаты, которые способствуют выполнению работ в сфере земледелия и животноводства.

Урожайность почвы определяется не только качеством семян, а еще и производительностью и надежностью сельскохозяйственной техники. Широкий ассортимент компании содержит большой выбор навесных и прицепных устройств для тракторов. Они обеспечивают проведение работ по вспахиванию, обработке почвы, внесению удобрений и уборке урожая в хозяйстве малых и крупных предприятий.

Сельскохозяйственная техника для земледелия

Техника для земледелия представлена следующими категориями:

  • для предпосевной обработки почвы;
  • посевная и посадочная;
  • для ухода за посевами;
  • для полива и орошения;
  • для внесения удобрений;
  • уборочная для сбора урожая;
  • для послеуборочной обработки;
  • для возделывания определенных культур.

Универсальные и специализированные сеялки обеспечивают равномерное распределение семян по всей площади поля. Машины для внесения удобрений способствуют повышению урожайности различных сельскохозяйственных культур. Производительные комбайны позволяют оперативно собирать корнеплоды, зерно, корма и т.д.

Сельскохозяйственная техника для животноводства

Сельхозтехника для животноводства предоставляет возможность автоматизировать заготовку и переработку кормов. Также спецтехника облегчает труд для ухода за животными. Измельчители фруктов, овощей и корнеплодов способствуют лучшей усвояемости кормов, что гарантирует оптимальные показатели набирания веса, и обеспечивает получение необходимых витаминов. Подвижное и стационарное оборудование представлены в виде кормораздатчиков и доильных установок. Кормораздатчики существенно упрощают соблюдение технологии питания животных. Современные доильные аппараты гарантируют оперативное получение молочного сырья высокого качества.

Как приобрести?

Позвоните специалистам компании, чтобы купить сельхозтехнику с необходимыми функциями и производительностью. Сотрудники помогут выбрать нужную модуль земледельческой или животноводческой техники. Компания выполняет производство сельхозтехники прицепного и полуприцепного типа, что гарантирует возможность подобрать агрегат, совместимый с тракторами зарубежных и отечественных заводов.

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