Продажа сельхозтехники в Краснодаре от завода изготовителя

Высокая производительность, длительный срок эксплуатации, комфортное обслуживание – важнейшие критерии при покупке сельхозтехники. Правильный выбор определяет успех!

ООО «ДИАС» – действительный член ассоциации «Росспецмаш. Участник правительственной Программы №1432 по поставкам сельскохозяйственной техники сельхотоваропроизводителям Российской Федерации. ООО «ДИАС» тесно сотрудничает с АО «Росагролизинг» (Договор №54200 73 от 18.05.2012 г.). Участник программ «Россельхозбанка» и «Сбербанка» по льготному кредитованию.



Помимо регулярных демонстраций нашей техники на крупнейших международных выставках в России, где наша техника неоднократно завоевывала Призы и Дипломы («Золотая Осень», «Золотая Нива», «Агросалон», «Юг-Агро», всевозможные региональные выставки под патронажем Минсельхоза РФ), наша компания, все чаще, выходит на Международную арену, демонстрируя свою продукцию как в Ближнем, так и Дальнем зарубежье. Это дало свои плоды – сегодня нашу технику можно встретить на полях Казахстана, Молдовы, Турции и Сербии.

Желаю всем партнерам и коллегам успехов в труде, в своем инновационном развитии для решения главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности нашей Родины.

Подробнее о компании